Traffico Roma del 31-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO E SULLE GRANDI STRADE DI
COLLEGAMENTO VERSO CENTRO CITTA.
SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI MENTRE SULLA
SALARIA SI STA IN CODA TRA RACCORDO E AEROPORTO DELL’URBE ANCHE PER LAVORI.
BREVI CODE IN ENTRATA LE TROVIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD NEI PRESSI
DELL’ALLACCIAMENTO AL RACCORDO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA SINO
ALLA VIA ARDEATINA.
SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA SALARIA E FLAMINIA.
TRAFFICO PER ORA RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, TRA
TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST:
VERSO SAN GIOVANNI, SU VIALE CATRENSE, E DIREZIONE STADIO
OLIMPICO TRA VIA DELLE VALLI VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
RALLENTAMENTI E CODE POI LE TROVIAMO PERCORRENDO:
VIA CASSIA, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA.
VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE.
VIA DEL MARE TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MEZZOCAMMINO.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma