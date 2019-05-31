Traffico Roma del 31-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 7:50 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
I MAGGIORI DISAGI PER IL TRAFFICO AL MOMENTO LI ABBIAMO SULLE PRINCIPALI
STRADE DI ACCESSO ALLA CITTÀ.
LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA, SULL’AURELIA E LUNGO LA PONTINA; RALLENTAMENTI
IN ALCUNI TRATTI DELLA CASSIA, DELLA TIBURTINA E DELLA SALARIA. VIA SALARIA
DOVE CI SONO DISAGI TRA IL RACCORDO E L’AEROPORTO DELL’URBE A CAUSA DI UNA
RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA.
TRATTO URBANO DELLA A24 CON RALLENTAMENTI E CODE VERSO LA TANGENZIALE.
SUL RACCORDO AUTO IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA.
IN RITARDO I TRENI DELLA ROMA-LIDO. IL MOTIVO UN INCONVENIENTE TECNICO.
MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA TRA LE 8.30 E LE 14 IN PIAZZA BOCCA DELLA
VERITÀ. ATTESE CIRCA 7 MILA PERSONE. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER LA
CIRCOLAZIONE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma