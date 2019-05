Traffico Roma del 31-05-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 7:50 Simone Cerchiara

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

I MAGGIORI DISAGI PER IL TRAFFICO AL MOMENTO LI ABBIAMO SULLE PRINCIPALI

STRADE DI ACCESSO ALLA CITTÀ.

LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA, SULL’AURELIA E LUNGO LA PONTINA; RALLENTAMENTI

IN ALCUNI TRATTI DELLA CASSIA, DELLA TIBURTINA E DELLA SALARIA. VIA SALARIA

DOVE CI SONO DISAGI TRA IL RACCORDO E L’AEROPORTO DELL’URBE A CAUSA DI UNA

RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA.

TRATTO URBANO DELLA A24 CON RALLENTAMENTI E CODE VERSO LA TANGENZIALE.

SUL RACCORDO AUTO IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA.

IN RITARDO I TRENI DELLA ROMA-LIDO. IL MOTIVO UN INCONVENIENTE TECNICO.

MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA TRA LE 8.30 E LE 14 IN PIAZZA BOCCA DELLA

VERITÀ. ATTESE CIRCA 7 MILA PERSONE. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER LA

CIRCOLAZIONE

