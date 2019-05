Traffico Roma del 31-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 8:20 Simone Cerchiara

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INIZIAMO DAL TRASPORTO PUBBLICO. REGOLARE ORA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA-

LIDO. RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO

UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE

ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24. CI TROVIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

L’USCITA LA RUSTICA E LA A24 IN DIREZIONE DELLA TIBURTINA.

TRATTO URBANO DELLA A24 CON TRAFFICO, RALLENTAMENTI E CODE, VERSO LA

TANGENZIALE; E CON UN VEICOLO IN PANNE TRA TOR CERVARA E L’USCITA

TOGLIATTI.

IN TANGENZIALE INCIDENTE TRA SCALO SAN LORENZO E SAN GIOVANNI. POSSIBILI

RIPERCUSSIONI.

VICINO TERMINI INCIDENTE IN VIA SANTA BIBIANA. POSSIBILI DISAGI IN VIA

GIOLITTI.

DISAGI PER IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO ALLA CITTÀ:

LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA, SULL’AURELIA E LUNGO LA PONTINA.

MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA TRA LE 8.30 E LE 14 IN PIAZZA BOCCA DELLA

VERITÀ. ATTESE CIRCA 7 MILA PERSONE. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI

