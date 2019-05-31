Traffico Roma del 31-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 8:20 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INIZIAMO DAL TRASPORTO PUBBLICO. REGOLARE ORA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA-
LIDO. RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO
UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE
ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24. CI TROVIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
L’USCITA LA RUSTICA E LA A24 IN DIREZIONE DELLA TIBURTINA.
TRATTO URBANO DELLA A24 CON TRAFFICO, RALLENTAMENTI E CODE, VERSO LA
TANGENZIALE; E CON UN VEICOLO IN PANNE TRA TOR CERVARA E L’USCITA
TOGLIATTI.
IN TANGENZIALE INCIDENTE TRA SCALO SAN LORENZO E SAN GIOVANNI. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI.
VICINO TERMINI INCIDENTE IN VIA SANTA BIBIANA. POSSIBILI DISAGI IN VIA
GIOLITTI.
DISAGI PER IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO ALLA CITTÀ:
LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA, SULL’AURELIA E LUNGO LA PONTINA.
MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA TRA LE 8.30 E LE 14 IN PIAZZA BOCCA DELLA
VERITÀ. ATTESE CIRCA 7 MILA PERSONE. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma