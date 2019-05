Traffico Roma del 31-05-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 9:20 Simone Cerchiara

SUL RACCORDO UN INCIDENTE TRA LA CASSIA E IL SANT’ANDREA STA PROVOCANDO

DIVERSI KM DI CODA. SIAMO NELLA CARREGGIATA INTERNA DIREZIONE SALARIA. SI

PROCEDE IN FILA PER CIRCA 5 KM, DISAGI DA PRIMA DELL’USCITA TRIONFALE

ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO, SEMPRE IN INTERNA; CI TROVIAMO TRA LE USCITE

CASILINA E TUSCOLANA.

E POI SULLA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E

L’USCITA PARCO DE’ MEDICI

INCIDENTE: SULLA COLLATINA ALTEZZA VIA TRUFFI, IN VIA DI CASAL MORENA NELLE

VICINANZE DELLA TUSCOLANA.

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA. CODE TRA PONTE LUNGO E PIAZZA DEI RE DI

ROMA.

SULLA VIA SALARIA SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO LA TANGENZIALE

PRIMA DELL’AEROPORTO DELL’URBE. RIPERCUSSIONI, CODE.

