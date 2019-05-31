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Traffico Roma del 31-05-2019 ore 09:30

di - 31 Maggio 2019 - 9:30

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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 9:20 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO UN INCIDENTE TRA LA CASSIA E IL SANT’ANDREA STA PROVOCANDO
DIVERSI KM DI CODA. SIAMO NELLA CARREGGIATA INTERNA DIREZIONE SALARIA. SI
PROCEDE IN FILA PER CIRCA 5 KM, DISAGI DA PRIMA DELL’USCITA TRIONFALE
ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO, SEMPRE IN INTERNA; CI TROVIAMO TRA LE USCITE
CASILINA E TUSCOLANA.
E POI SULLA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E
L’USCITA PARCO DE’ MEDICI
INCIDENTE: SULLA COLLATINA ALTEZZA VIA TRUFFI, IN VIA DI CASAL MORENA NELLE
VICINANZE DELLA TUSCOLANA.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA. CODE TRA PONTE LUNGO E PIAZZA DEI RE DI
ROMA.
SULLA VIA SALARIA SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO LA TANGENZIALE
PRIMA DELL’AEROPORTO DELL’URBE. RIPERCUSSIONI, CODE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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