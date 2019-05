Traffico Roma del 31-05-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 9:50 Simone Cerchiara

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

UN INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN

CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA QUINDI IN DIREZIONE

DELL’ARDEATINA.

SUL RACCORDO RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA CASSIA E IL SANT’ANDREA. ORA

SCORREVOLE IL TRAFFICO.

SULLA TANGENZIALE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA MONTI TIBURTINI E LA VIA

SALARIA. SI PROCEDE IN CODA. A SEGUIRE, VERSO LO STADIO, ALTRO TRAFFICO:

RALLENTAMENTI TRA TOR DI QUINTO E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII.

DISAGI, CODE, SULL’AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO. ED È INTENSO IL TRAFFICO

NELLE VICINANZE: SIA IN VIA NAZARETH SIA IN VIA ACQUAFREDDA

CODE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA TOR DI VALLE IN DIREZIONE DELL’EUR

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma