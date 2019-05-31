Traffico Roma del 31-05-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 9:50 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN
CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA QUINDI IN DIREZIONE
DELL’ARDEATINA.
SUL RACCORDO RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA CASSIA E IL SANT’ANDREA. ORA
SCORREVOLE IL TRAFFICO.
SULLA TANGENZIALE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA MONTI TIBURTINI E LA VIA
SALARIA. SI PROCEDE IN CODA. A SEGUIRE, VERSO LO STADIO, ALTRO TRAFFICO:
RALLENTAMENTI TRA TOR DI QUINTO E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
DISAGI, CODE, SULL’AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO. ED È INTENSO IL TRAFFICO
NELLE VICINANZE: SIA IN VIA NAZARETH SIA IN VIA ACQUAFREDDA
CODE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA TOR DI VALLE IN DIREZIONE DELL’EUR
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma