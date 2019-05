Traffico Roma del 31-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 11:20 Simone Cerchiara

UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ STA PROVOCANDO

RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO.

TERMINATA LA MANIFESTAZIONE A VILLA BONELLI.

SONO LAVORI IN CORSO A PROVOCARE DISAGI SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E

PIAZZA IRNERIO. PER LAVORI ALTRI DISAGI NELLE VICINANZE: CI RIFERIAMO A VIA

NAZARETH.

RALLENTAMENTI PER LAVORI IN VIA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE DEL

RACCORDO ANULARE. RIMANIAMO IN QUESTA ZONA; INCIDENTE IN VIA ASPERTINI,

POSSIBILI RIPERCUSSIONI

