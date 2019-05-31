Traffico Roma del 31-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 11:20 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ STA PROVOCANDO
RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO.
TERMINATA LA MANIFESTAZIONE A VILLA BONELLI.
SONO LAVORI IN CORSO A PROVOCARE DISAGI SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E
PIAZZA IRNERIO. PER LAVORI ALTRI DISAGI NELLE VICINANZE: CI RIFERIAMO A VIA
NAZARETH.
RALLENTAMENTI PER LAVORI IN VIA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE. RIMANIAMO IN QUESTA ZONA; INCIDENTE IN VIA ASPERTINI,
POSSIBILI RIPERCUSSIONI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma