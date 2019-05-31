Traffico Roma del 31-05-2019 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ . CI SONO
RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO.
ALLE 14 PRENDERA’ IL VIA UN’ ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA CAPITAN BAVASTRO
NEI PRESSI DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. POSSIBILI
DISAGI IN ZONA.
MANIFESTAZIONE ANCHE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II LATO VIA PRINCIPE
EUGENIO. POSSIBILI DISAGI IN ZONA. DALLE 14.30 ALLE 16.30.
TRAFFICATA LA VIA AURELIA CI SONO RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA MAFFEI
IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
UN CANTIERE RALLENTA INVECE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA
DI VIA CORTONA IN DIREZIONE DEL CENTRO.
FORTI RALLENTAMENTI SUL MURO TORTO TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE
FLAMINIO VERSO IL LUNGOTEVERE.
RALLENTAMENTI PER LAVORI ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA TRA VIA AMICO
ASPERTINI E LO SVINCOLO PER VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANULARE.
IN ZONA GIARDINETTI PER UN EVENTO RELIGIOSO CHIUSA VIA CARLO SANTARELLI TRA
VIA CASILINA E VIA TURINO DI SANO. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 3 GIUGNO.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma