Traffico Roma del 31-05-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 13:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ . CI SONO

RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO.

ALLE 14 PRENDERA’ IL VIA UN’ ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA CAPITAN BAVASTRO

NEI PRESSI DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. POSSIBILI

DISAGI IN ZONA.

MANIFESTAZIONE ANCHE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II LATO VIA PRINCIPE

EUGENIO. POSSIBILI DISAGI IN ZONA. DALLE 14.30 ALLE 16.30.

TRAFFICATA LA VIA AURELIA CI SONO RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA MAFFEI

IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.

UN CANTIERE RALLENTA INVECE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA

DI VIA CORTONA IN DIREZIONE DEL CENTRO.

FORTI RALLENTAMENTI SUL MURO TORTO TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE

FLAMINIO VERSO IL LUNGOTEVERE.

RALLENTAMENTI PER LAVORI ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA TRA VIA AMICO

ASPERTINI E LO SVINCOLO PER VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

ANULARE.

IN ZONA GIARDINETTI PER UN EVENTO RELIGIOSO CHIUSA VIA CARLO SANTARELLI TRA

VIA CASILINA E VIA TURINO DI SANO. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 3 GIUGNO.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma