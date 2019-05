Traffico Roma del 31-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIAT INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA

CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 ROMA

L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A

VIA TUSCOLANA.

A SUD DELLA CAPITALE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA

ROMANO MICHELI AL BIVIO CON VIA ALESSIO OLIVIERI: CI TROVIAMO IN ZONA

INFERNETTO.

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXXIII A VIA SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI E PROSEGUENDO LUNGO LA

TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA

A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CSTRENSE; IN DIREZIONE STADIO RALLENTAMENTI

ANCHE PER UN INCIDENTE I ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA BATTERIA NOMENTANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA

FILIPPO FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.

IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA VITTORIO

EMANUELE II, LATO VIA PRINCIPE EUGENIO. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI

CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE FINO ALLE 16,30 CIRCA.

UN’ALTRA MANIFESTAZIONE È IN CORSO ALLA GARBATELLA IN VIA CAPITAN BAVASTRO

NEI PRESSI DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. POSSIBILI

DISAGI IN ZONA. IL TERMINE È PREVISTO PER LE 18:00.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma