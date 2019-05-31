Traffico Roma del 31-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIAT INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A
VIA TUSCOLANA.
A SUD DELLA CAPITALE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA
ROMANO MICHELI AL BIVIO CON VIA ALESSIO OLIVIERI: CI TROVIAMO IN ZONA
INFERNETTO.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXXIII A VIA SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI E PROSEGUENDO LUNGO LA
TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CSTRENSE; IN DIREZIONE STADIO RALLENTAMENTI
ANCHE PER UN INCIDENTE I ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA BATTERIA NOMENTANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA
FILIPPO FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA VITTORIO
EMANUELE II, LATO VIA PRINCIPE EUGENIO. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE FINO ALLE 16,30 CIRCA.
UN’ALTRA MANIFESTAZIONE È IN CORSO ALLA GARBATELLA IN VIA CAPITAN BAVASTRO
NEI PRESSI DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. POSSIBILI
DISAGI IN ZONA. IL TERMINE È PREVISTO PER LE 18:00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma