Traffico Roma del 31-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
INCIDENTE DA CASAL DEL MARMO A VIA SALARIA; PROSEGUENDO SEMPRE IN
CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DAL BIVIO PER SETTEBAGNI
FINO A VIA PRENESTINA;LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA
FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
A MONTESACRO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA
GARGANO ALL’ALTEZZA DI PIAZZA MONTE BALDO.
AL TIBURTINO POSSIBILI DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DOMENICO DE
DOMINICIS ALL’ALTEZZA DI VIA BRIGHENTI
A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO E PER
UN INCIDENTE DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER VIA DI TORRICOLA VERSO ROMA
CENTRO.
INCIDENTE ANCHE AL LIDO DI OSTIA IN VIA GIULIANO DA SANGALLO ALL’ALTEZZA DI
VIA SAN PIER DAMIANI.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO
LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO
FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma