Traffico Roma del 31-05-2019 ore 18:00

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO E PER INCIDENTE DA CASAL DEL MARMO A VIA SALARIA;

PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO

DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

A SAN GIOVANNI POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU

PIAZZALE APPIO ALL’ALTEZZA DI LARGO BRINDISI

A SUD DELLA CAPITALE PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU VIA ACQUA

ACETOSA OSTIENSE VERSO VIA PONTINA.

CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA

MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINAAL BIVIO PER LA A24 ROMA

L’AQUILA ELUNGO VIALE CASTRENSE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO

FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALL’EUR PER UN CONCERTO CHE SI TERRÀ

QUESTA SERA AL PALAZZO DELLO SPORT; L’APERTURA DEI CANCELLI D’INGRESSO ALLE

19.00.

