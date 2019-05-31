Traffico Roma del 31-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 17:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO E PER INCIDENTE DA CASAL DEL MARMO A VIA SALARIA;
PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO
DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
A SAN GIOVANNI POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU
PIAZZALE APPIO ALL’ALTEZZA DI LARGO BRINDISI
A SUD DELLA CAPITALE PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU VIA ACQUA
ACETOSA OSTIENSE VERSO VIA PONTINA.
CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINAAL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA ELUNGO VIALE CASTRENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO
FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALL’EUR PER UN CONCERTO CHE SI TERRÀ
QUESTA SERA AL PALAZZO DELLO SPORT; L’APERTURA DEI CANCELLI D’INGRESSO ALLE
19.00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma