Traffico Roma del 31-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA

ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE; PROSEGUEDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO E

PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA PONTINA A VIA TUSCOLANA.

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA CASSIA BIS

ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA.

IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU CORSO D’ITALIA

ALL’ALTEZZA DI VIA GIACOMO PUCCINI

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA

MOSCHEA VERSO VIA SALARIA.

LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE VERSO SAN GIOVANNI SU VIALE CASTRENSE E

SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIA

CILICIA.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PONTINA DAL BIVIO CON VIA CCOLOMBO AL BIVIO

PER VIA DI VALLERANO VERSO FUORI CITTÀ.

ALL’EUR POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN CONCERTO QUESTA SERA

ALLE 21:00 AL PALAZZO DELLO SPORT.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma