Traffico Roma del 31-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE; PROSEGUEDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO E
PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA PONTINA A VIA TUSCOLANA.
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA CASSIA BIS
ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA.
IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU CORSO D’ITALIA
ALL’ALTEZZA DI VIA GIACOMO PUCCINI
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO VIA SALARIA.
LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE VERSO SAN GIOVANNI SU VIALE CASTRENSE E
SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIA
CILICIA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PONTINA DAL BIVIO CON VIA CCOLOMBO AL BIVIO
PER VIA DI VALLERANO VERSO FUORI CITTÀ.
ALL’EUR POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN CONCERTO QUESTA SERA
ALLE 21:00 AL PALAZZO DELLO SPORT.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma