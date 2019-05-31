Traffico Roma del 31-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 19:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA E PER UN INCIDENTE DALLA TUSCOLANA
ALLA VIA APPIA.
INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE A TRATTI DALLA PONTINA
ALLA TUSCOLANA.
IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU CORSO D’ITALIA
ALL’ALTEZZA DI VIA GIACOMO PUCCINI
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA VIA
SALARIA VERSO VIA DELLE VALLLI E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE ST VERSO
SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE
DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.
SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIA
CILICIA.
TRAFFICO IN AUMENTO ALL’EUR PER UN CONCERTO QUESTA SERA ALLE 21:00 AL
PALAZZO DELLO SPORT. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA.
LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA: CHIUSO DALLE 22:00 ALLE 06:00
DI DOMANI MATTINA IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELL’ATLETICA A VIA DELLA
MAGLIANA, IN DIREZIONE FIUMICINO. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma