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Traffico Roma del 31-07-2019 ore 08:00

di - 31 Luglio 2019 - 8:00

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IN AUMENTO IL TRAFFICO SULLE STRADE IN DIREZIONE  DELLA CAPITALE,
RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E
SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE 
 RALLENTAMENTI  E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI 
FINO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, 
RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’APPIA  
TRAFFICATA ANCHE LA  VIA CRISTOFORO COLOMBO CON  RALLENTAMENTI A TRATTI TRA
VIA DI ACILIA  E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
CODE A  A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA IN 
DIREZIONE CENTRO.
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ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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