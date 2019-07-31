Traffico Roma del 31-07-2019 ore 08:00
Più informazioni su
IN AUMENTO IL TRAFFICO SULLE STRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE,
RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E
SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI
FINO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE,
RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’APPIA
TRAFFICATA ANCHE LA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA
VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
CODE A A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA IN
DIREZIONE CENTRO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma