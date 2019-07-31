Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09:00
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A NORD DELLA CAPITALE IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI E
CODE SULLA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA
ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO E INCIDENTE CODE TRA SALARIA E CORSO DI
FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMETI MA SOLO DOVUTI AL TRAFFICO
INTENSO ALTEZZA SVICNOLO A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI ALLA
TANGENZIALE EST.
SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’APPIA, LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E POI IN ESTERNA TRA LO SVINCOLO A24 E LA
TIBURTINA
TRAFFICATA ANCHE LA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA
VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA IN
DIREZIONE CENTRO.
IN PROGRAMMA PER OGGI, DALLE 14 ALLE 18, UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA
DEL CAMPIDOGLIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN PIAZZA
VENEZIA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma