Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09:00

A NORD DELLA CAPITALE IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI E

CODE SULLA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA

ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI

SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO E INCIDENTE CODE TRA SALARIA E CORSO DI

FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMETI MA SOLO DOVUTI AL TRAFFICO

INTENSO ALTEZZA SVICNOLO A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI ALLA

TANGENZIALE EST.

SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’APPIA, LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E POI IN ESTERNA TRA LO SVINCOLO A24 E LA

TIBURTINA

TRAFFICATA ANCHE LA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA

VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.

CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA IN

DIREZIONE CENTRO.

IN PROGRAMMA PER OGGI, DALLE 14 ALLE 18, UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA

DEL CAMPIDOGLIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN PIAZZA

VENEZIA.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma