Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09:30

SULLA TANGENZIALE EST LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E CORSO DI

FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMETI E CODE MA DOVUTI AL TRAFFICO

INTENSO TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

TUTTO DIREZIONE SAN GIOVANNI



CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANUALARE E

VERSO ROMA CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE DIREZIONE ROMA, SULLA

FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA

AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI



SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA

DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’APPIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE, LUNGO LE

DUE CARREGGIATE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E IN

CARREGGIATA ESTERNA PIU’ AVANTI TRA CASILINA E LA TIBURTINA



CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA IN

DIREZIONE CENTRO.



IN PROGRAMMA PER OGGI, DALLE 14 ALLE 18, UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA

DEL CAMPIDOGLIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN PIAZZA

VENEZIA.



UN ULTIMA NOTIIZA RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SOSPESA PER LAVORI FINO

AL PROSSIMO 18 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA FL2 ROMA-

TIVOLI-AVEZZANO-SULMONA TRA TIVOLI E CARSOLI. ATTIVO UN SERVIZIO BUS

SOSTITUTIVO. PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA

