Traffico Roma del 31-07-2019 ore 10:30
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SULLA TANGENZIALE EST LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E CORSO DI
FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMETI E CODE MA DOVUTI AL TRAFFICO
INTENSO TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
TUTTO DIREZIONE SAN GIOVANNI
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANUALARE E
VERSO ROMA CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE DIREZIONE ROMA, SULLA
FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA
AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI
SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA
DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’APPIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE, LUNGO LE
DUE CARREGGIATE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E IN
CARREGGIATA ESTERNA PIU’ AVANTI TRA CASILINA E LA TIBURTINA
CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA IN
DIREZIONE CENTRO.
IN PROGRAMMA PER OGGI, DALLE 14 ALLE 18, UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA
DEL CAMPIDOGLIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN PIAZZA
VENEZIA.
UN ULTIMA NOTIIZA RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SOSPESA PER LAVORI FINO
AL PROSSIMO 18 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA FL2 ROMA-
TIVOLI-AVEZZANO-SULMONA TRA TIVOLI E CARSOLI. ATTIVO UN SERVIZIO BUS
SOSTITUTIVO. PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA
CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma