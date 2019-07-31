Traffico Roma del 31-07-2019 ore 11:30
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ANCORA DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTGE SULLA TANGENZIALE EST CODE TRA
SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO.
INCIDENTI ANCHE FUORI ROMA SU VIA ERMANNO WOLF FERRARI ALTEZZA VIA
ALBERTO FRACCHETTI IN DIREZIONE DELLA CRISTOFORO COLOMBO
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE PER TRAFFICO E LAVORI SULLA SALARIA
ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI.
ALTRI RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST
IN USCITA DA ROMA FILE SULLA PONTINA PER TRAFFICO E LAVORI DAL RACCOROD
ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA
IN PROGRAMMA PER OGGI, DALLE 14 ALLE 18, UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA
DEL CAMPIDOGLIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN PIAZZA
VENEZIA.
LAVORI QUESTA NOTTE ALLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA,
DALLE 22,00 E DINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL NON SARA’
PERCORRIBILE DIREZIONE SALARIA
UN ULTIMA NOTIIZA RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SOSPESA PER LAVORI FINO
AL PROSSIMO 18 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA FL2 ROMA-
TIVOLI-AVEZZANO-SULMONA TRA TIVOLI E CARSOLI. ATTIVO UN SERVIZIO BUS
SOSTITUTIVO.
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NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma