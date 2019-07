Traffico Roma del 31-07-2019 ore 11:30

ANCORA DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTGE SULLA TANGENZIALE EST CODE TRA

SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO.

INCIDENTI ANCHE FUORI ROMA SU VIA ERMANNO WOLF FERRARI ALTEZZA VIA

ALBERTO FRACCHETTI IN DIREZIONE DELLA CRISTOFORO COLOMBO

RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE PER TRAFFICO E LAVORI SULLA SALARIA

ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI.

ALTRI RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST

IN USCITA DA ROMA FILE SULLA PONTINA PER TRAFFICO E LAVORI DAL RACCOROD

ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA

IN PROGRAMMA PER OGGI, DALLE 14 ALLE 18, UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA

DEL CAMPIDOGLIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN PIAZZA

VENEZIA.

LAVORI QUESTA NOTTE ALLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA,

DALLE 22,00 E DINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL NON SARA’

PERCORRIBILE DIREZIONE SALARIA



UN ULTIMA NOTIIZA RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SOSPESA PER LAVORI FINO

AL PROSSIMO 18 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA FL2 ROMA-

TIVOLI-AVEZZANO-SULMONA TRA TIVOLI E CARSOLI. ATTIVO UN SERVIZIO BUS

SOSTITUTIVO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma