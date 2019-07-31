Traffico Roma del 31-07-2019 ore 14:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E RALLENTAMENTI SUL
PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO IN PROSSIMITÀ DELL’INGRESSO IN
TANGENZIALE EST, MENTRE SU QUEST’ULTIMO TRATTO SI RALLENTA, PROVENENDO
DALLA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DELLA A24.
A CAUSA DI UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA SS1 AURELIA TRA VIA
PIO SPEZI E IL GRA VERSO IL CENTRO. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE AL
TORRINO IN VIA ROMUALDO CHIESA ALTEZZA VIA CAMILLO SABATINI. UN TERZO, E
GRAVE INCIDENTE, IN VIA DELLA SALVIA VICINO VIA DELLA CANAPA.
PER TRAFFICO E LAVORI, CONTINUANO I DISAGI SULLA SS148 PONTINA DOVE SI
VIAGGIA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE ALLO SVINCOLO DI VIA PRATICA DI MARE
VERSO POMEZIA.
LAVORI QUESTA NOTTE ALLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA,
DALLE 22,00 E FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL NON SARÀ
PERCORRIBILE DIREZIONE SALARIA.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma