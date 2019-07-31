Traffico Roma del 31-07-2019 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADIONO
DELLA ROMA-TERAMO.
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI ALLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
PRUDENZA SULLA SS148 PONTINA DOVE PER TRAFFICO E LAVORI IN CORSO, SI
VIAGGIA IN CODA DA CASTEL ROMANO A VIA DI DECIMA VERSO ROMA.
NEL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO A CAUSA DI UN INCIDENTE
SU PIAZZALE GREGORIO VII, SOTTO IL PONTE DELLA FERROVIA, IN DIREZIONE
PIAZZA IRNERIO.
SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE AURELIA, TRAFFICO RALLENTATO
PER UN CANTIERE.
LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DALLE
22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA
CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma