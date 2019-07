Traffico Roma del 31-07-2019 ore 16:30

LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DALLE

22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA

CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR.

CANTIERI NOTTURNI ANCHE NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE

INTERNA. IL TUNNEL CHIUDE IN DIREZIONE VIA SALARIA, PROVENENDO DUNQUE DA

SAN GIOVANNI, ANCHE IN QUESTO DALLE 22 ALLE 6 DELLA MATTINATA DI DOMANI.

E SEMPRE DOMANI, GIOVEDì 1 AGOSTO, PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO

DI ILLUMINAZIONE CON IL LED, DALLE 22 DIVIETO DI TRANSITO NELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. LA RIAPERTURA è PREVISTA

LUNEDì 2 SETTEMBRE. PER LA CHIUSURA POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SU VIA

DELLA PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE.

SI AVVICINA L’INIZIO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI PRIMI 5OO METRI DEL

VECCHIO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITà DELLA STAZIONE

TIBURTINA, PREVISTO PER IL 5 AGOSTO.

PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALITCA, CHIUSO OGNI NOTTE DALLE 23 ALLE 6

DEL MATTINO, IL VECCHIO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST TRA LO SVINCOLO DELLA

ROMA-TERAMO E VIA TIBURTINA VERSO LO STADIO. IL TRAFFICO è DEVIATO SULLA

NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.

.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma