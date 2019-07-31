Traffico Roma del 31-07-2019 ore 16:30
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LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DALLE
22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA
CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR.
CANTIERI NOTTURNI ANCHE NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTERNA. IL TUNNEL CHIUDE IN DIREZIONE VIA SALARIA, PROVENENDO DUNQUE DA
SAN GIOVANNI, ANCHE IN QUESTO DALLE 22 ALLE 6 DELLA MATTINATA DI DOMANI.
E SEMPRE DOMANI, GIOVEDì 1 AGOSTO, PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE CON IL LED, DALLE 22 DIVIETO DI TRANSITO NELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. LA RIAPERTURA è PREVISTA
LUNEDì 2 SETTEMBRE. PER LA CHIUSURA POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SU VIA
DELLA PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE.
SI AVVICINA L’INIZIO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI PRIMI 5OO METRI DEL
VECCHIO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITà DELLA STAZIONE
TIBURTINA, PREVISTO PER IL 5 AGOSTO.
PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALITCA, CHIUSO OGNI NOTTE DALLE 23 ALLE 6
DEL MATTINO, IL VECCHIO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST TRA LO SVINCOLO DELLA
ROMA-TERAMO E VIA TIBURTINA VERSO LO STADIO. IL TRAFFICO è DEVIATO SULLA
NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma