Traffico Roma del 31-07-2019 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN
CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA ROMANINA, MENTRE IN
INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E
TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24.
IN AUMENTO IL TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, IN
PARTICOLARE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA.
PRUDENZA SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI
AL BIVIO DELLA A24, VERSO SAN GIOVANNI, PER TRAFFICO E UN INCIDENTE IN
PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA FLAMINIA NUOVA
A VIA SALARIA VERSO QUEST’ULTIMA.
A SAN GIOVANNI È MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA SANNIO DA VIA CORFINIO A
PIAZZALE APPIO PER LA PRESENZA DI UN ALBERO SULLA STRADA IN DIREZIONE VIA
LA SPEZIA.
LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DALLE
22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA
CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma