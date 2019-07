Traffico Roma del 31-07-2019 ore 18:00

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN

CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA ROMANINA, MENTRE IN

INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E

TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24.

IN AUMENTO IL TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, IN

PARTICOLARE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA.

PRUDENZA SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI

AL BIVIO DELLA A24, VERSO SAN GIOVANNI, PER TRAFFICO E UN INCIDENTE IN

PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA FLAMINIA NUOVA

A VIA SALARIA VERSO QUEST’ULTIMA.

A SAN GIOVANNI È MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA SANNIO DA VIA CORFINIO A

PIAZZALE APPIO PER LA PRESENZA DI UN ALBERO SULLA STRADA IN DIREZIONE VIA

LA SPEZIA.

LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DALLE

22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA

CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR.

