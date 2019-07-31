Traffico Roma del 31-07-2019 ore 19:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN
CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA ROMANINA, MENTRE IN
INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E
TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA.
SULLA A24 ROMA-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI
LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI ROMA
EST.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA
DIREZIONE, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA ANCHE IN TANGENZIALE EST DA VIA
TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24.
SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE AURELIA, TRAFFICO RALLENTATO
PER UN CANTIERE.
SI RALLENTA ANCHE SULLA SS148 PONTINA PER TRAFFICO INTENSO, TRA SPINACETO E
IL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A SAN GIOVANNI È MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA SANNIO DA VIA CORFINIO A
PIAZZALE APPIO PER LA PRESENZA DI UN ALBERO SULLA STRADA IN DIREZIONE VIA
LA SPEZIA.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma