Traffico Roma del 31-07-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
ANCORA INTENSO MA IN DIMINUZIONE IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE,
IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA PONTINA E APPIA. DIMINUISCONO GLI
SPOSTAMENTI ANCHE IN INTERNA IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA
NOMENTANA E PRENESTINA.
SULLA A24 ROMA-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI
LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI ROMA
EST.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA
TIBURTINA A VIA NOMENTANA VERSO IL FORO ITALICO.
IN ZONA CASAL MONASTERO PRUDENZA PER I RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN
INCIDENTE IN VIA BELMONTE IN SABINA, ALTEZZA CENTRALE DEL LATTE.
A SAN GIOVANNI È MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA SANNIO DA VIA CORFINIO A
PIAZZALE APPIO PER LA PRESENZA DI UN ALBERO SULLA STRADA IN DIREZIONE VIA
LA SPEZIA.
E SÌDOMANI, GIOVEDÌ 1 AGOSTO, PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE CON IL LED, DALLE 22 DIVIETO DI TRANSITO NELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. LA RIAPERTURA È PREVISTA
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE. PER LA CHIUSURA POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SU VIA
DELLA PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma