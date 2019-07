Traffico Roma del 31-07-2019 ore 20:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

ANCORA INTENSO MA IN DIMINUZIONE IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE,

IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA PONTINA E APPIA. DIMINUISCONO GLI

SPOSTAMENTI ANCHE IN INTERNA IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA

NOMENTANA E PRENESTINA.

SULLA A24 ROMA-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI

LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI ROMA

EST.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA

TIBURTINA A VIA NOMENTANA VERSO IL FORO ITALICO.

IN ZONA CASAL MONASTERO PRUDENZA PER I RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN

INCIDENTE IN VIA BELMONTE IN SABINA, ALTEZZA CENTRALE DEL LATTE.

A SAN GIOVANNI È MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA SANNIO DA VIA CORFINIO A

PIAZZALE APPIO PER LA PRESENZA DI UN ALBERO SULLA STRADA IN DIREZIONE VIA

LA SPEZIA.

E SÌDOMANI, GIOVEDÌ 1 AGOSTO, PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE CON IL LED, DALLE 22 DIVIETO DI TRANSITO NELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. LA RIAPERTURA È PREVISTA

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE. PER LA CHIUSURA POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SU VIA

DELLA PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma