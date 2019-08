Traffico Roma del 31-08-2019 ore 09:30

ancora disagi lungo la carreggiata esterna del RACCORDO ANULARE: ci sono

code per un incidente dalla centrale del latte alla bufalotta.

per il resto il traffico è nella norma sulle strade della capitale, senza

problematiche di rilievo.

RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, SEMPRE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO

STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA CORTINA

D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.

TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA lunedì 2 SETTEMBRE.

AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA PIAZZA

VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. RIAPERTURA PREVISTA IL 7

SETTEMBRE.

