Traffico Roma del 31-08-2019 ore 11:30

circolazione scorrevole sull’intero anello del raccordo anulare.

a sud della capitale traffico rallentato sulla via c. colombo da via di

malafede a via di acilia in direzione ostia.

rallentamenti e code sulla via pontina da tor de cenci a via di pratica in

direzione pomezia; code all’altezza di aprilia in direzione roma.

per il resto il traffico è nella norma, non ci sono infatti problematiche

di rilievo.

lavori di manutenzione all’eur in via c. Colombo TRA PIAZZALE 25 MARZO

1957 E VIALE DELL’UMANESIMO. i lavori termineranno a metà settembre.

possibili rallentamenti per la linea bus 778.

INOLTRE, fino al 29 settembre sono previsti lavori anche su viale

Beethoven, da viale America a viale Europa. Possibili rallentamenti.

trasporto pubblico:

sulla Linea AV Roma – Napoli la circolazione ferroviaria è rallentata per

un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione all’altezza di Roma

Prenestina. Ritardi fino a 30 minuti per i treni in viaggio.

