Traffico Roma del 31-08-2019 ore 12:30

circolazione scorrevole sull’intero anello del raccordo anulare.

A MONTE SACRO ALTO possibili rallentamenti PER UN INCIDENTE IN

Via Emilio de Marchi ALL’ Altezza DI Via Guelfo Civinini.

a sud della capitale RALLENTAMENTI sulla via c. colombo da via di malafede

a via di acilia in direzione ostia.

RALLENTAMENTI ANCHE sulla via pontina DA VIA ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIA

DI VALLERANO IN DIREZIONE POMEZIA.

per il resto il traffico è nella norma, non ci sono infatti problematiche

di rilievo.

RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, SEMPRE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO

STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA CORTINA

D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.

TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma