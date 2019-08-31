Traffico Roma del 31-08-2019 ore 13:30
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POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN ZONA TALENTI, IN VIA EMILIO DE
MARCHI ALL’ALTEZZA DI VIA GUELFO CIVININI
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA MA PER LAVORI IN CORSO TRA TOR DE
CENCI E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA
PER IL RESTO IL TRAFFICO È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE
DI RILIEVO.
TERMINATI I LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, ORA E’ DI NOVO REGOLARMENTE TRANSITABILE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma