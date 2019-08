Traffico Roma del 31-08-2019 ore 13:30

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN ZONA TALENTI, IN VIA EMILIO DE

MARCHI ALL’ALTEZZA DI VIA GUELFO CIVININI



RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA MA PER LAVORI IN CORSO TRA TOR DE

CENCI E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA



PER IL RESTO IL TRAFFICO È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE

DI RILIEVO.



TERMINATI I LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, ORA E’ DI NOVO REGOLARMENTE TRANSITABILE



