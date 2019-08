Traffico Roma del 31-08-2019 ore 14:30

A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA

DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E ROMANINA, ALTRE CODE MA PER

TRAFFICO IN CARREGGIAT INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA

SI RALLENTA POI PER UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI ROMA NORD SULLA VIA

CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI FABBRONI

ALTRO INCIDENTE SULLA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEGLI IRLANDESI

RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 SETTEMBRE LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, RIMASTA CHIUSA PER UN LUNGO PERIODO PER

CONSENTIRE INTERVENTI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE

AUTORE: MASSIMO VESCHI

