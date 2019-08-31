Traffico Roma del 31-08-2019 ore 14:30
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A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA
DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E ROMANINA, ALTRE CODE MA PER
TRAFFICO IN CARREGGIAT INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA
SI RALLENTA POI PER UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI ROMA NORD SULLA VIA
CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI FABBRONI
ALTRO INCIDENTE SULLA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEGLI IRLANDESI
RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 SETTEMBRE LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, RIMASTA CHIUSA PER UN LUNGO PERIODO PER
CONSENTIRE INTERVENTI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma