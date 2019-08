Traffico Roma del 31-08-2019 ore 15:30

DOPO UN INCIDENTE, ORMAI RISOLTO RESIDUI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA

ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA ROMANINA, REGOLARE IL

TRAFFICO SUL RESTO DELL’ANELLO

SI RALLENTA POI PER UN INCIDENTE SU VIA GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI

PIAZZA AUGUSTO RIGHI

ALTRO INCIDENTE IN ZONA PRATI, SI RALLENTA IN VIA VIRGILIO ALTEZZA VIA

CRESCENZIO

RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 SETTEMBRE LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, RIMASTA CHIUSA PER UN LUNGO PERIODO PER

CONSENTIRE INTERVENTI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma