Traffico Roma del 31-08-2019 ore 15:30
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DOPO UN INCIDENTE, ORMAI RISOLTO RESIDUI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA
ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA ROMANINA, REGOLARE IL
TRAFFICO SUL RESTO DELL’ANELLO
SI RALLENTA POI PER UN INCIDENTE SU VIA GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI
PIAZZA AUGUSTO RIGHI
ALTRO INCIDENTE IN ZONA PRATI, SI RALLENTA IN VIA VIRGILIO ALTEZZA VIA
CRESCENZIO
RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 SETTEMBRE LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, RIMASTA CHIUSA PER UN LUNGO PERIODO PER
CONSENTIRE INTERVENTI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma