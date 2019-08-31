Traffico Roma del 31-08-2019 ore 16:30
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PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO NELLA ZONA NORD
DELL’ANELLO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE TRA LE USCITE TRIONFALE E CASSIA
VEIENTANA
SUL RESTO DELLA CITTA’ NON SI EVIDENZIAMO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI
AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA PIAZZA
VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. RIAPERTURA PREVISTA IL 7
SETTEMBRE.
RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 SETTEMBRE LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, RIMASTA CHIUSA PER UN LUNGO PERIODO PER
CONSENTIRE INTERVENTI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma