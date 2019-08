Traffico Roma del 31-08-2019 ore 16:30

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO NELLA ZONA NORD

DELL’ANELLO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE TRA LE USCITE TRIONFALE E CASSIA

VEIENTANA

SUL RESTO DELLA CITTA’ NON SI EVIDENZIAMO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI

AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA PIAZZA

VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. RIAPERTURA PREVISTA IL 7

SETTEMBRE.

RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 SETTEMBRE LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, RIMASTA CHIUSA PER UN LUNGO PERIODO PER

CONSENTIRE INTERVENTI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE

