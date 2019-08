Traffico Roma del 31-08-2019 ore 17:30

CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA

IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

MOLTO TRAFFICATA IN QUESTE ORE ANCHE LA VIA AURELIA CON CODE TRA CASTEL DI

GUIDO E VIA PIO SPEZI DIREZIONE RACCORDO ANULARE

IN ZONA PRATI, SI RALLENTA PER UN INCIDENTE IN VIA VIRGILIO ALTEZZA VIA

CRESCENZIO

SUL RESTO DELLA CITTA’ NON SI EVIDENZIAMO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI

AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA PIAZZA

VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. RIAPERTURA PREVISTA IL 7

SETTEMBRE.

RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 SETTEMBRE LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, RIMASTA CHIUSA PER UN LUNGO PERIODO PER

CONSENTIRE INTERVENTI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE

