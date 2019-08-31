Traffico Roma del 31-08-2019 ore 17:30
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CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA
IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
MOLTO TRAFFICATA IN QUESTE ORE ANCHE LA VIA AURELIA CON CODE TRA CASTEL DI
GUIDO E VIA PIO SPEZI DIREZIONE RACCORDO ANULARE
IN ZONA PRATI, SI RALLENTA PER UN INCIDENTE IN VIA VIRGILIO ALTEZZA VIA
CRESCENZIO
SUL RESTO DELLA CITTA’ NON SI EVIDENZIAMO AL MOMENTO PARTICOLARI DISAGI
AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA PIAZZA
VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. RIAPERTURA PREVISTA IL 7
SETTEMBRE.
RIAPERTA IN ANTICIPO, RISPETTO ALLA DATA PROGRAMMATA DEL 2 SETTEMBRE LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, RIMASTA CHIUSA PER UN LUNGO PERIODO PER
CONSENTIRE INTERVENTI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma