Traffico Roma del 31-08-2019 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA
E VIA APPIA,
IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA APPIA E VIA ARDEATINA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E VIA DEL CASALE
LOMBROSO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E SEMPRE VERSO IL RACCORDO CODE A
TRATTI, SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA.
AL PORTUENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA GUGLIELMO MARCONI IN
PROSSIMITÀ DI PIAZZA AUGUSTO RIGHI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PRATI IN VIA VIRGILIO ALL’ALTEZZA DI
VIA CRESCENZIO
SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE
RACCORDO ANULARE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma