Traffico Roma del 31-08-2019 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA

E VIA APPIA,

IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA APPIA E VIA ARDEATINA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E VIA DEL CASALE

LOMBROSO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E SEMPRE VERSO IL RACCORDO CODE A

TRATTI, SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA.

AL PORTUENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA GUGLIELMO MARCONI IN

PROSSIMITÀ DI PIAZZA AUGUSTO RIGHI.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PRATI IN VIA VIRGILIO ALL’ALTEZZA DI

VIA CRESCENZIO

SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE

RACCORDO ANULARE

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma