Traffico Roma del 31-08-2019 ore 19:30

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA: CODE A TRATTI DA CASTEL DI

GUIDO A VIA DEL CASALE LOMBROSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

IN ZONA LA MASSIMINA- CASAL LOMBROSO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN

VIA ROMANO GUERRA ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO CHECCUCCI

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA IN

PROSSIMITÀ DI PIAZZALE CLODIO

CI SPOSTIAMO NEL QUADRANTE SUD EST DELLA CITTÀ: A DON BOSCO, POSSIBILI

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA IN

VIALE BRUNO PELIZZI ALTEZZA DI VIA FILIPPO SERAFINI

SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN

DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE

EUR

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma