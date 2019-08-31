Traffico Roma del 31-08-2019 ore 19:30
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MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA: CODE A TRATTI DA CASTEL DI
GUIDO A VIA DEL CASALE LOMBROSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
IN ZONA LA MASSIMINA- CASAL LOMBROSO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN
VIA ROMANO GUERRA ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO CHECCUCCI
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA IN
PROSSIMITÀ DI PIAZZALE CLODIO
CI SPOSTIAMO NEL QUADRANTE SUD EST DELLA CITTÀ: A DON BOSCO, POSSIBILI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA IN
VIALE BRUNO PELIZZI ALTEZZA DI VIA FILIPPO SERAFINI
SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN
DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE
EUR
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma