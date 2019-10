Traffico Roma del 31-10-2019 ore 07:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione luce verde si sta in fila sulla via Flaminia d’accordo a viale Tor di Quinto sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code a tratti anche i suoi via della Storta via di Grottarossa rallentamenti e code sulla via Aurelia tra Malagrotta è in via Nicola Lombardi trasferito il tratto Urbano dell’a24 lungo l’intero percorso da raccordo alla tangenziale est è un incidente nel traffico in via La Spezia all’incrocio con via No la stessa situazione in via di Porta Furba all’altezza di via degli oppii sul raccordo in carreggiata interna code a tratti Traduci dei Casilina e Ardeatina a Roma Sud sulla coda per incidente all’altezza di Castel Romano in direzione Latina cose per traffico anche in direzione Roma tra Castel Romano e Castel di Decima dalle 9 alle 14 manifestazione in via Molise nei pressi dello sviluppo economico possibili disagi al traffico per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico sulla tua città Chiama luce verde al numero verde 800 18 34 34 da Massimilianodevo mette tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma