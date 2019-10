Traffico Roma del 31-10-2019 ore 10:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane domani la mattina tra il centro Prati e San Pietro la Corsa dei Santi sono previste temporanea chiusura al traffico deviazioni per 44 linee di bus sempre domani Ma di pomeriggio corteo tra Piazza della Repubblica a via Cavour e Piazza Madonna di Loreto deviazioni per 25 linee tutti gli aggiornamenti sono sul muoversiaroma.it sabato invece nel pomeriggio dalle 15 all’Olimpico Roma Napoli il trasporto pubblico per lo stadio è su muoversiaroma.itIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma