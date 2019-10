Traffico Roma del 31-10-2019 ore 16:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

traffico intenso sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Flaminia e su via Cassia anche sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Casal del Marmo e Salaria qui anche a causa di un incidente proseguendo tra Bufalotta e Prenestina incidente su via dei Monti Tiburtini Ci sono code tra la tangenziale est e via Filippo Meda in direzione di via Tiburtina incidente anche su via Cornelia con rallentamenti e code tra via Boccea e via di Vallelunga nelle direzioni ed in centro rallentamenti e code per lavori sul lungotevere Arnaldo da Brescia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda in direzione di San Giovanni e dalla galleria Giovanni XXIIIvia Salaria proseguendo sulla tangenziale altre file da Batteria Nomentana al bivio per la 24 Roma Teramo Per quanto riguarda il trasporto sulla ferrovia fl5 Roma Civitavecchia lavori di rifacimento del Ponte Tre Denari fino al 2 novembre nella tratta Ladispoli Maccarese I treni sono sostituiti da autobus nelle fasce orarie a Maggiore frequentazione programmato un treno ogni 15 minuti tra Maccarese e Roma nelle altre un treno ogni mezz'ora