Traffico Roma del 31-10-2020 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione chiuso lo svincolo in uscita del sottovia Ignazio Guidi direzione Castro Pretorio a causa di una manifestazione in piazza Indipendenza alle 20 per un incidente in via Portuense una specie di Casetta Mattei nelle due direzioni per un altro incidente si rallenta in viale Kant nei pressi di viale Marx per evitare assembramenti anche questa sera dalle 21 alle 24 chiusa Campo dei Fiori Piazza Trilussa Piazza Madonna dei Monti via del Pigneto e via Pesaro restiamo a distanza nel Lazio stop agli spostamenti notturni sul territorio regionale dalle 24 alle 5 del giorno successivo se Non giustificati per l’autocertificazione da esigenze lavorative motivi di salute casi di necessità o situazione di urgenza consentito rientro presso la propria residenza o domicilio abituale da Silvio Schubert tutto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

