Traffico Roma del 31-10-2021 ore 19:00

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione traffico intenso ma senza disagi di rilievo su entrambe le carreggiate delle Grande Raccordo Anulare tra Laurentina e Appia circolazione sosta sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e la barriera di Roma Est per chi arriva dall’Abruzzo trafficato anche il tratto Urbano proseguendo verso la tangenziale a partire da via di Tor Cervara traffico del centro anche sulla diramazione Roma sud dove non si escludono rallentamenti in direzione del grande raccordo anulare continua a non le modifiche alla circolazione della capitale in occasione del G20 in particolare tutto il trasporto pubblico delle zone di Termini San Giovanni Eur è San Paolo subisce deviazioni o ritardi sulla tabella di marcia tornano però percorribili via del Corso via del Tritone e Piazza Venezia momentaneamente chiuso alla fermata metro B di Marconi ulteriori limitazioni per i tram 3 e 19 ma questa volta causate da unschema tecnico a Piazzale del verano il servizio prosegue con autobus tra Porta Maggiore Valle Giulia infine appuntamento alle 20:45 con la serie A allo stadio Olimpico in occasione dell’incontro roma-milan prudenza per le consuete modifiche al traffico della zona tutti i dettagli su Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

