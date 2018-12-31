Traffico Roma del 31-12-2018 ore 08:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI
POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA
GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.
SI CORRERA’ NEL PRIMO POMERIGGIO, ALLE 14, LA GARA PODISTICA WE RUN ROME
SU DI UN PERCORSO DI 10 KM ATTRAVERSO IL CIRCO MASSIMO PIAZZA VENEZIA
PIAZZA DEL POPOLO I FORI IMPERIALI E COLOSSEO.
GIA DA QUESTA MATTINA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO LUNGO L’INTERO
PERCORSO
RICORDIAMO CHE IN PREVISIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI QUESTA SERA LEGATI AL
CAPODANNO LE TRE LINEE DELLA METROPOLITANA RIMARANNO APERTE FINO ALLE 3.30
DI DOMANI 1 DI GENNAIO.
STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA
CIVITACASTELLANA VITERBO,
MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA’ LE CORSE ALLE 21.00 DI
QUESTA SERA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma