Traffico Roma del 31-12-2018 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 8:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUONGIORNO

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI

POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA

GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA DEL

PONTE DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO.

SI CORRERA’ NEL PRIMO POMERIGGIO, ALLE 14, LA GARA PODISTICA WE RUN ROME SU

DI UN PERCORSO DI 10 KM ATTRAVERSO IL CIRCO MASSIMO PIAZZA VENEZIA PIAZZA

DEL POPOLO I FORI IMPERIALI E COLOSSEO.

GIA DA QUESTA MATTINA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO LUNGO L’INTERO

PERCORSO

RICORDIAMO CHE IN PREVISIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI QUESTA SERA LEGATI AL

CAPODANNO LE TRE LINEE DELLA METROPOLITANA RIMARANNO APERTE FINO ALLE 3.30

DI DOMANI 1 DI GENNAIO.

STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA

CIVITACASTELLANA VITERBO,

MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA’ LE CORSE ALLE 21.00 DI

QUESTA SERA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma