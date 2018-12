Traffico Roma del 31-12-2018 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 r.b.

A PALMAROLA PER INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE IN VIA DI CASAL DEL MARMO

ALL’ALTEZZA DI VIA LIMBIATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ALL’ALURELIO PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA ARILENTO IN VIA DELLA

MADONNA DEL RIPOSO IN PROSSIMITÀ DI LARGO SAN PIO V verso l’ aurelia

INCIDENTE ANCHE IN CENTRO CON RALLENTAMENTI IN VIA DEL CIRCO MASSIMO

ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE

PER IL RESTO IL TRAFFICO SI PRERSENTA NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA

CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’NTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA.

RICORDIAMO CHE IN PREVISIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI QUESTA SERA LEGATI AL

CAPODANNO LE TRE LINEE DELLA METROPOLITANA RIMARANNO APERTE FINO ALLE 3.30

DI DOMANI 1 GENNAIO.

STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA

CIVITACASTELLANA VITERBO,

MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA’ LE CORSE ALLE 21.00 DI

QUESTA SERA.

