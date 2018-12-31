Traffico Roma del 31-12-2018 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 r.b.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
A PALMAROLA PER INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE IN VIA DI CASAL DEL MARMO
ALL’ALTEZZA DI VIA LIMBIATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ALL’ALURELIO PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA ARILENTO IN VIA DELLA
MADONNA DEL RIPOSO IN PROSSIMITÀ DI LARGO SAN PIO V verso l’ aurelia
INCIDENTE ANCHE IN CENTRO CON RALLENTAMENTI IN VIA DEL CIRCO MASSIMO
ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE
PER IL RESTO IL TRAFFICO SI PRERSENTA NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA
CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’NTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA.
SI CORRERA’ NEL PRIMO POMERIGGIO, ALLE 14, LA GARA PODISTICA WE RUN ROME SU
DI UN PERCORSO DI 10 KM ATTRAVERSO IL CIRCO MASSIMO PIAZZA VENEZIA PIAZZA
DEL POPOLO I FORI IMPERIALI E COLOSSEO.
GIA DA QUESTA MATTINA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO LUNGO L’INTERO
PERCORSO
RICORDIAMO CHE IN PREVISIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI QUESTA SERA LEGATI AL
CAPODANNO LE TRE LINEE DELLA METROPOLITANA RIMARANNO APERTE FINO ALLE 3.30
DI DOMANI 1 GENNAIO.
STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA
CIVITACASTELLANA VITERBO,
MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA’ LE CORSE ALLE 21.00 DI
QUESTA SERA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma