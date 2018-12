Traffico Roma del 31-12-2018 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 rb

AL FLAMINIO PER UN INCIDENTE SI RALLENTA IN PIAZZALE DELLE BELLE ARTI VERSO

VIA FLAMINIA.

ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA SATRICO

ALL’INCROCIO CON VIA ACAIA IN DIREZIONE CENTRO

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALTRI INCIDENTI:

IN VIA APPIA NUOVA ALL’ ALTEZZA VIA DELLE CAPANNELLE,

IN PROSSIMITA’ DELL’EUR IN VIA CESARE PAVESE ALL’ALTEZZA DI LARGO THOVEZ

IN DIREZIONE VIALE DELL’UMANESIMO

PER IL RESTO IL TRAFFICO SI PRERSENTA NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA

CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’NTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA.

E’ INM PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA WE RUN ROME , UN PERCORSO DI 10

KM CHE STA INTERESSANDO IL CIRCO MASSIMO PIAZZA VENEZIA PIAZZA DEL POPOLO I

FORI IMPERIALI E COLOSSEO.

GIA DA QUESTA MATTINA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO LUNGO L’INTERO

PERCORSO

RICORDIAMO INFINE CHE IN PREVISIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI QUESTA SERA

LEGATI AL CAPODANNO LE TRE LINEE DELLA METROPOLITANA RIMARANNO APERTE FINO

ALLE 3.30 DI DOMANI 1 GENNAIO.

STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA

CIVITACASTELLANA VITERBO,

MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA’ LE CORSE ALLE 21.00 DI

QUESTA SERA.

