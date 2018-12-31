Traffico Roma del 31-12-2018 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE
E SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA.
IN CORSO A SAN PIETRO LA CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI E IL TE DEUM CON
PAPA FRANCESCO. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE
IN PARTICOLARE SUL LUNGOTEVERE.
DALLE 22.00, I FESTEGGIAMENTI DELLA FESTA DI SAN SILVESTRO AL CIRCO
MASSIMO. CAMBIA QUINDI LA VIABILITÀ NELLA ZONA, CON DIVIETI DI SOSTA SUL
LUNGOTEVERE AVENTINO E CHIUSURE PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE
L’ARENA ROMANA.
RICORDIAMO CHE LE ZTL DEL CENTRO E DEL TRIDENTE RIMARRANNO ATTIVE FINO ALLE
19:00;
ATTENZIONE POICHÉ LA ZTL DEL CENTRO STORICO SARÀ ATTIVA ANCHE DALLE 21.00
FINO ALLE 6.00 DI DOMANI MATTINA.
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO RAMMENTIAMO CHE LE TRE LINEE DELLA
METROPOLITANA RIMARANNO APERTE FINO ALLE 3.30 DELLA NOTTE.
STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA
CIVITACASTELLANA VITERBO.
MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE TERMINERÀ LE CORSE ALLE 21.00 DI
QUESTA SERA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma