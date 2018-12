Traffico Roma del 31-12-2018 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 RB

A SANGIOVANNI POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA

TARANTO ALL’ALTEZZA DI VIA MONZA.

PER IL RESTO IL TRAFFICO SI PRESENTA NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA

CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE

E SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA.

IN CORSO A SAN PIETRO CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI E IL TE DEUM CON PAPA

FRANCESCO. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IN

PARTICOLARE SUL LUNGOTEVERE.

DALLE 22.00, I FESTEGGIAMENTI DELLA FESTA DI SAN SILVESTRO AL CIRCO

MASSIMO. CAMBIA QUINDI LA VIABILITÀ NELLA ZONA, CON DIVIETI DI SOSTA SUL

LUNGOTEVERE AVENTINO E CHIUSURE PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE

L’ARENA ROMANA.

RICORDIAMO CHE LE ZTL DEL CENTRO E DEL TRIDENTE RIMARRANNO ATTIVE FINO ALLE

19:00;

ATTENZIONE POICHÉ LA ZTL DEL CENTRO STORICO SARÀ ATTIVA ANCHE DALLE 21.00

FINO ALLE 6.00 DI DOMANI MATTINA.

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO RAMMENTIAMO CHE LE TRE LINEE DELLA

METROPOLITANA RIMARANNO APERTE FINO ALLE 3.30 DELLA NOTTE.

STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA

CIVITACASTELLANA VITERBO.

MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE TERMINERÀ LE CORSE ALLE 21.00 DI

QUESTA SERA.

